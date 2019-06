Schianto, auto in fiamme Il guidatore mette in salvo la moglie e la figlia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREIA - Schianto contro un albero, poi l’auto prende fuoco. Un uomo fa uscire dalla macchina la figlia e la compagna, riportando delle ustioni ad un braccio. L’incidente è avvenuto l’altra sera, poco dopo le 22.30, in contrada San Marco Vecchio a Treia. Per cause che sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri, una Mercedes, con a bordo una famiglia residente a Filottrano, è finita contro un albero. Dopo un attimo dalla vettura sono cominciate a divampare delle fiamme. A bordo, come si diceva, si trovavano un uomo, la compagna e la figlia. Quando si è reso conto della situazione, il conducente ha fatto uscire immediatamente dall’abitacolo le due, mettendole in salvo. La macchina, nel frattempo, è stata avvolta dalle fiamme ed è andata completamente distrutta. Subito sono scattati i soccorsi e sul posto sono arrivati 118 i vigili del fuoco. I tre che erano a bordo sono stati controllati sul posto e, quindi, portati in ospedale per accertamenti. Ad avere la peggio è stato l’uomo, che ha riportato delle ustioni ad un braccio. Le condizioni di tutti e tre, comunque, fortunatamente, non sono preoccupati. I vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza della zona teatro dell’incidente.