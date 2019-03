Esce in retromarcia dal garage, sbaglia manovra e precipita in un dirupo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREIA - Manovra errata e tanta paura per un anziano treiese che, ieri mattina, nel tentativo di uscire in retromarcia con la propria autovettura dal garage, deve evidentemente aver scelto la traiettoria sbagliata ed è finito, per fortuna senza serie conseguenze, nella vicina scarpata. Erano quasi le ore 10 quando l’anziano, che ha una rimessa in via Gioco del Pallone, nei pressi dell’arena Didimi, vi si è recato con l’intento di mettersi al volante dell’auto, una Fiat Punto. Quella che poteva sembrare una rilassante uscita in auto, ben presto si è trasformata in una autentica disavventura, che non è divenuta una tragedia per questione di centimetri. La Fiat si è fermata a distanza di pochi metri perché è andata a cozzare di coda su una pianta.