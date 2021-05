Terribile schianto frontale, un'auto finisce in un campo. Il conducente resta incastrato nell'abitacolo

TREIA - I vigili del fuoco sono intervenuti in località Chiesanuova, nel Comune di Treia, per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente tra loro, ed una di queste è andata a finire nel campo adiacente alla strada. La squadra di Macerata intervenuta con un’autobotte ed un mezzo 4x4 ha collaborato con i sanitari del 118 per estrarre uno dei conducenti delle auto, il quale è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata. Successivamente i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Sul posto anche i carabinieri.

Ultimo aggiornamento: 10:02

