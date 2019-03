© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREIA - Pauroso incidente sulla statale cingolana, il terzo in pochi giorni in un tratto di strada sicuramente molto pericoloso. Ieri verso le ore 14 si sono scontrati un camioncino e un’auto, quest’ultima condotta da un sacerdote. Un impatto tremendo che poteva avere conseguenze ben peggiori. Da chiarire l’esatta dinamica dello scontro. Sul posto sono intervenuti la polizia municipale di Treia oltre ai vigili del fuoco di Macerata, la guardia medica e due automezzi del 118 di Macerata. Per fortuna, stando alle prime notizie, i due automobilisti non avrebbero riportato gravi conseguenze. Saranno comunque i vigili urbani a ricostruire l’accaduto e le responsabilità. Resta il problema della strada pericolosa su cui spesso purtroppo accadono incidenti anche gravi.