Il Fornaccio di Treia chiude i battenti dopo 67 anni di attività

TREIA - Il Fornaccio di Treia chiude dopo 67 anni di attività. Più che un negozio è stata una vera e propria istituzione per Treia e per i treiesi amanti del buon pane e dei dolci artigianali. Una famiglia di panificatori quella di Giordana Scorcella, attuale titolare dell’esercizio commerciale, giunta con lei alla quarta generazione sempre al servizio dei treiesi. Il Fornaccio chiude, lo annuncia con gli occhi lucidi per l’emozione perché, lo si capisce guardandola, Giordana è ancora innamorata del suo lavoro «Fù Roberto, il nonno di mio padre ad aprire l’attività, che è andata avanti senza sosta per tutti questi anni. Un lavoro duro e impegnativo sotto il profilo dell’orario di lavoro e non solo, ma che ho portato avanti sempre con tanto impegno e tanta dedizione». La tradizione dei piccoli forni che panificano in proprio è ormai quasi scomparsa dal nostro territorio ed Il Fornaccio era uno dei pochi rimasti. «Ringraziamo tutti i nostri clienti che durante queste quattro generazioni di attività hanno frequentato assiduamente questo negozio rendendoci onorati della loro presenza giornaliera costante, dando a noi la gioia di averli serviti al meglio e di essere stati sempre presenti sulle loro tavole».