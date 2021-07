Precipita dal balcone, volo choc di quattro metri. Un giovane in gravi condizioni a Torrette

TREIA - Choc in contrada Vallonica, nel territorio del Comune di Treia. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine un giovane è caduto dal balcone, da un’altezza di quattro metri. È successo intorno alle 20. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti gli operatori dell’emergenza sanitaria del 118. Constatata la gravità delle condizioni del giovane, i sanitari ne hanno disposto il trasferimento in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Sul posto è intervenuta l’eliambulanza. In contrada Vallonica sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato gli accertamenti di rito al fine di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

