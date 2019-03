Schianto tra auto e furgone Grave un 70enne incastrato tra le lamiere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREIA - Schianto lungo la strada provinciale 361 tra un furgone e un’auto, feriti i conducenti, uno dei quali è stato trasportato all’ospedale regionale di Torrette. L’incidente è avvenuto ieri mattina attorno alle ore 8,30. Per cause in corso di accertamento i due veicoli si sono scontrati e nella carambola il mezzo più pesante, un Ford Transit condotto da sessantenne, è finito fuori strada ribaltandosi; l’auto, una Mini, invece, è schizzata dall’altra parte della carreggiata, finendo oltre l’asfalto.Sul posto, oltre agli uomini del 118, i vigili del fuoco di Macerata e la polizia stradale. A riportare la peggio è stato il conducente della Mini, un settantenne rimasto incastrato tra le lamiere. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per liberare il ferito e consentire ai sanitari il soccorso. Le sue condizioni sono state giudicate piuttosto serie tanto da richiedere l’intervento dell’eliambulanza per il trasporto a Torrette; l’uomo, però, non dovrebbe essere in pericolo di vita. L’altro conducente, invece è stato portato all’ospedale di Macerata.