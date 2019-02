Fuori strada e tamponamento, doppio incidente in pochi metri I due conducenti all’ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREIA - Si ribalta con l’auto mentre percorre la strada provinciale Cingolana tra Villa Potenza di Macerata e Chiesanuova di Treia; qualche minuto dopo, a poche centinaia di metri, un tamponamento tra due auto nei pressi dell’incrocio per Camporota di Treia, provoca un ferito. Tutto è successo ieri tra le 11,30 e le 11,45.Nel primo incidente il conducente di una Ford Fiesta ha perduto il controllo dell’auto che si è ribaltata ed è finita fuori strada. Sul posto sono interventi il 118 e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona. Il conducente è stato portato all’ospedale di Macerata, ma le sue condizioni non sono state giudicate gravi. Il secondo incidente ha coinvolto due vetture. Uno degli occupanti delle auto è stato soccorso dagli uomini dell’emergenza sanitaria e trasportato all’ospedale del capoluogo. Anche le sue condizioni, per fortuna non destano preoccupazione.