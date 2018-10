A fuoco un capanno con furgone, mobili e attrezzi: cause ancora ignote

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREIA - Un furioso incendio è scoppiato ieri sera, poco dopo le 23, in un capanno in località Valcerasa, nel comune di Treia.Ad andare in fiamme, per cause ancora ignote, un capanno con dentro un furgone, alcuni mobili ed attrezzi. E' stato necessario il lavoro di 14 vigili del fuoco con cue autopompe ed un'autopompa-serbatoio per avere ragione del fuoco.