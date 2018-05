Ermanno falciato da un'auto impazzita L'ex assessore stava raccogliendo asparagi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREIA - Un’auto sbanda e travolge un uomo che stava raccogliendo asparagi ai bordi della carreggiata. Per il settantatreenne Ermanno Luccioni di Appignano, geometra ed ex assessore comunale, non c’è stato nulla da fare. Il pensionato è morto per le gravi lesioni riportate in diverse parti del corpo. Ferita anche la giovane donna che era a bordo del veicolo. La ventenne di Macerata, E. D., è ricoverata all’ospedale di Torrette di Ancona dove è stata trasportata in eliambulanza.