Moto contro un albero Oggi l'ultimo saluto all'operaio di 53 anni

TREIA - Oggi è il giorno dell’addio a Ermanno Damiani. Alle 16 nella chiesa del Santissimo crocifisso sarà celebrato il funerale dell'operaio 53enne morto a seguito di un tragico incidente stradale avvenuto martedì sera a Treia non lontano dalla chiesa di San Lorenzo. Ieri mattina è stato eseguito l’esame diagnostico nel laboratorio di Anatomia patologica dell’ospedale di Macerata su disposizione dell’azienda ospedaliera, poi la salma è stata restituita ai familiari. Nel pomeriggio è stata allestita la camera ardente nell’obitorio del capoluogo.L’incidente è avvenuto martedì sera verso le 21.30, Damiani stava raggiungendo in sella alla sua moto un ristorante dove lo aspettavano gli amici per fare cena insieme, ma all’appuntamento non è mai arrivato. Per cause che non sono state ancora chiarite, ha tagliato la carreggiata in una curva appena accentuata in salita finendo in un fosso. Un volo è stato interrotto dall’impatto contro una pianta. Il colpo però non è stato mortale. Damiani è rimasto cosciente fino all’arrivo dei soccorritori e degli amici che si sono precipitati sul luogo dell’incidente. Il 53enne, che aveva difficoltà respiratorie, era stato portato in ospedale a Macerata e lì poco dopo la mezzanotte è andato in arresto cardiaco. I prolungati tentativi di strapparlo alla morte alla fine sono stati vani.