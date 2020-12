Oggi l'ultimo saluto a Fiorella, la storica commerciante stroncata da una malattia a 63 anni

TREIA - Lutto a Treia per la scomparsa di Fiorella Pierigè (nella foto). La donna, 63 anni, si è spenta all’Hospice di Montecassiano dove era ricoverata a seguito di una malattia con la quale combatteva da tempo e che non le ha lasciato scampo. Molto conosciuta in città, per oltre 20 anni ha gestito il negozio di abbigliamento Il punto ideale a Passo di Treia. La donna lascia il marito Federico, il figlio Michele, la nuora Ramona, il nipotino Gabriele Armando e le sorelle. I funerali di Pierigè si svolgeranno oggi, alle 10.30, al Santuario del Santissimo Crocifisso a Treia. La notizia della sua scomparsa di è subito diffusa a macchia d’olio in città gettando nello sconforto tutta la comunità, dove la 63enne era molto amata. Tantissimi gli attestati di cordoglio pervenuti alla famiglia della commerciante in questo momento di profondo dolore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA