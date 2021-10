Carlo, 53 anni, papà di due figli, uomo di solidarietà e di sport, muore a soli 53 anni

TREIA - L’intera comunità di Santa Maria in Selva dove viveva e quella di Treia piange la prematura scomparsa a soli 53 anni di Carlo Mengoni, un esempio di professionalità nel lavoro ma anche una persona molto impegnata nel sociale ed in particolare nello sport, nel calcio specificatamente, dove ha prima giocato a livello dilettantistico ed ha poi assunto ruoli dirigenziali nella società dell’Abbadiense, fondata nel 1970 presso il salone parrocchiale, e di cui è stato anche il penultimo presidente.





La stessa amministrazione comunale di Treia ha emanato una nota in cui esprime le condoglianze per la sua scomparsa e «si stringe intorno ai familiari di Carlo Mengoni, già presidente dell’Abbadiense e figlio dello storico fondatore Antonio della squadra di calcio di Santa Maria in Selva». A strappare Mengoni ai suoi affetti familiari è stata una malattia contro il quale ha combattuto con una forza leonina, ma che in poco tempo lo ha portato alla morte. Un esempio di grande professionalità quello che ha seminato nel corso della sua vita, un uomo che ha fatto della famiglia, del lavoro dello sport i suoi capisaldi e punti di riferimento.



«Ci ha lasciato questa mattina (ndr. ieri) a soli 53 anni Carlo Mengoni - hanno scritto i suoi colleghi di lavoro -, prezioso collaboratore del Consorzio Agrario, responsabile del magazzino ricambi nelle due sedi di Jesi e Macerata, punto di riferimento per le altre agenzie e per centinaia di clienti. Una persona di grande professionalità che ci mancherà e che ci lascia un bell’esempio di disponibilità e senso del dovere. Alla famiglia i sensi di sincero cordoglio da parte di tutti noi». A testimoniare come Carlo Mengoni fosse benvoluto da tutti coloro che lo hanno conosciuto anche i numerosissimi messaggi di cordoglio che sono giunti sui social rivolti alla moglie Federica, con cui era sposato da 33 anni, i figli Enrico ed Elisa, la mamma Caterina, la sorella Chiara.



I funerali si terranno questo pomeriggio alle 16 nella chiesa del Santissimo Crocifisso di Villa Potenza una decisione adottata dai familiari in quanto troppo piccola quella della parrocchia di Santa Maria in Selva per contenere quanti vorranno essere presenti per dargli l’ultimo saluto.



