Irruzione nella casa in centro base dello spaccio: 41enne arrestato con tre etti di hashish

TREIA - Usava la propria abitazione come base di stoccaggio della droga finché non si è trovato i finanzieri in casa.

È finito in manette un quarantunenne di Treia.

L’operazione, che ha portato all’arresto del treiese è stata condotta ieris dagli agenti della Finanza di Macerata. I militari da qualche tempo avevano avviato un’attività informativa che aveva portato a ritenere che nell’abitazione di un treiese venivano stoccate sostanze stupefacenti. L’abitazione era un appartamento che si trova proprio nel centro di Treia dove venerdì si sono ritrovati i militari. Nel corso di una puntuale perquisizione sia domiciliare sia personale i finanzieri hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro oltre 300 grammi di hashish, un bilancino elettronico e materiale utilizzato solitamente per il confezionamento delle singole dosi. E' stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

