L'auto sbanda e finisce fuori ​strada: mamma e due figli all'ospedale

TREIA - Incidente stradale a Treia: finiscono in ospedale una donna e i suoi due figli. Le loro condizioni, per fortuna, non sono gravi. L’episodio è avvenuto intorno alle 7.15 di ieri in contrada San Lorenzo a Treia. La donna era al volante della vettura e a bordo c’erano anche i due figlioletti; improvvisamente l’auto è sbandata ed è finita fuori strada. Immediatamente è stato dato l’allarme al 118. Sul posto è giunta l’ambulanza. Il medico ha disposto il trasferimento dei tre feriti, che hanno riportato lievi lesioni, al pronto soccorso dell’ospedale civile di Macerata. Sul luogo dell’incidente, per i rilievi di rito, sono intervenuti i carabinieri.