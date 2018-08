Auto fuori strada e contro una recinzione: in due soccorsi dall'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREIA - Auto si schianta contro una recinzione. Due occupanti trasportati in eliambulanza a Torrette. È questo il bilancio dell’incidente avvenutoquesta mattina a Treia in contrada Fontevannazza. Erano circa le 9.30 quando una Renault Clio con tre uomini di origine senegalese a bordo è finita contro una recinzione a una manciata di metri dalle colonne in muratura d’ingresso di un’abitazione.Dei tre occupanti del mezzo, due sono apparsi subito in condizioni molto gravi e gli operatori della Croce Rossa hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza dall’ospedale regionale, mentre il terzo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata dove è stato sottoposto a tutte le cure del caso.