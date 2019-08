Gli amici lo aspettano per cena ma Ermanno si schianta in moto e muore a 53 anni

di Benedetta Lombo

TREIA - Si schianta in moto nel tragitto per raggiungere gli amici, muore dopo poche ore in ospedale. La tragedia si è consumata martedì sera a Treia, poco distante dalla chiesa di San Lorenzo. Erano le 21.30 quando Ermanno Damiani, 53enne di Treia, in sella alla sua moto, stava percorrendo la strada comunale per raggiungere un gruppo di amici che lo stava aspettando per fare cena insieme in un ristorante. Ma all’improvviso, non è chiaro per quale motivo, invece di affrontare una curva in salita è andato dritto tagliando la carreggiata e finendo in un fosso sottostante. Una caduta di qualche metro finita contro una pianta. Un impatto violentissimo che ha provocato al motociclista importanti lesioni. Ma Damiani non ha perso conoscenza, ha fatto in tempo a vedere arrivare i soccorsi, le luci lampeggianti dell’ambulanza, i volti dei sanitari e forse quello di alcuni degli stessi amici che lo stavano aspettando e che si sono precipitati sul posto.