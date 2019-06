Agricoltore schiacciato â€‹da una rotoballa: arriva l'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREIA - Sta lavorando in un terreno agricolo, quando all’improvviso una rotoballa lo investe a una gamba e lo schiaccia . Vittima dell’incidente un anziano di 75 anni che da ieri pomeriggio è ricoverato all’ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni sono state ritenute dai sanitari gravi, ma per fortuna non tali da far temere per la vita. L’episodio è avvenuto ieri pochi minuti prima delle ore 15 nella frazione di Camporota di Treia, in un terreno adiacente la strada che dalla frazione di Villa Potenza di Macerata conduce a Cingoli.Subito alcuni testimoni hanno dato l’allarme al 118. Gli operatori dell’emergenza sanitaria sono arrivati sul posto dopo pochi minuti e hanno stabilizzato le condizioni dell’uomo; poi, vista la gravità dei traumi hanno deciso di chiedere l’intervento dell’eliambulanza per il trasporto all’ospedale di Torrette.