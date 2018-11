Travolto da un'auto pirata davanti alla disco Ragazzo marchigiano in gravi condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MARINA DI PIETRASANTA - Notte da incubo per un giovane marchigiano davanti ad una discoteca. E subito dopo l'incidente con relativa fuga è scattata la caccia della Polizia Stradale all'auto-pirata che intorno alle 4 sul lungomare di Marina di Pietrasanta ha travolto tre giovani di 19 anni mentre erano sulle strisce, investendoli con il conducente della vettura che non si è fermato, anzi si è dileguato velocemente.È originaria di Sassari, ha 34 anni ma vive a Pontedera la giovane sarda rimasta gravemente ferita nell'incidente in nottata sulle strisce mentre hanno 19 anni gli altri due studenti feriti. Uno è un pugliese di Ostuni ricoverato adesso all'ospedale di Livorno con trauma cranico: anche lui è stato soccorso in codice rosso e deve essere sottoposto a intervento chirurgico.L'altro 19enne ferito è un marchigiano, originario di Macerata e abitante a Camerino, ed è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Versilia. I due 19enni sarebbero studenti universitari a Pisa.