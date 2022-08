Tragedia a Civitanova, uomo muore annegato

CIVITANOVA - Tragedia questa mattina sulla spiaggia di Civitanova. Un uomo è morto in mare. L'allarme è stato lanciato attorno alle 9.30, all'altezza dello stabilimento Golden Beach, nella parte nord della città. Sono in corso le operazioni di recupero del corpo, da parte della Guardia Costiera. La salma è stata avvistata tra le scogliere. Proprio per questo, l'attività di recupero risulta essere particolarmente complessa. L'allarme sarebbe stato lanciato dai bagnanti.

(notizia in aggiornamento)