Civitanova Marche, piazza intitolata a Toro Seduto. Era una proposta alternativa a via Anna Frank (che diventerà, invece, un giardino pubblico)

CIVITANOVA - Altro che segnali di fumo. Quella che pareva una via di mezzo tra una battuta e una provocazione diventerà una piazza vera e propria. Civitanova avrà il piazzale Tatanka Yotanka, meglio conosciuto come Toro Seduto. Nulla contro i nativi americani, sia chiaro, ma tutto risale al 2018 quando, alla richiesta del Pd (mozione di Giulio Silenzi) di dedicare una via ad Anna Frank il vicesindaco di centrodestra, Fausto Troiani, oggi presidente del Consiglio Comunale, rispose: «Perché non a Toro Seduto?». A distanza di 5 anni la giunta ha approvato entrambe le proposte, così Civitanova avrà i giardini Anna Frank (in via Goioto, dietro la chiesa di San Giuseppe) ma anche il piazzale Toro Seduto. La targa con il nome del capo tribù Sioux guarderà tutti dal piazzale dietro la palestra di Civitanova Alta.

Il bilancino e gli altri casi

Troiani mise in relazione Anna Frank e Toro Seduto in risposta alla mozione presentata da Giulio Silenzi (Pd) di intitolare una via alla ragazzina ebrea vittima dell’Olocausto. Mozione bocciata dal centrodestra. Il giorno dopo, Troiani diffuse un comunicato in cui definiva «speculazione politica» la proposta di Silenzi. Non è il solo caso: la delibera, infatti, contiene infatti anche via Vittime dei Lager e via Martiri dei gulag, via Gaetaneo Scirea e via Grande Torino.

Leggi anche: Civitanova, il presidente del consiglio comunale Troiani: «Non ho picchiato quella donna, ora la denuncerò per calunnia»

Leggi anche: «Timpano perforato con uno schiaffo». Sotto inchiesta l’ex vicesindaco Troiani

Leggi anche: Diffamazione a Laura Boldrini su Facebook: multa da 600 euro per l'ex vicesindaco Troiani. E dovrà pagare il risarcimento