Tornano dallo show degli studenti e trovano la casa messa a soqquadro

CASTELRAIMONDO - Tentato furto l’altra sera a Castelraimondo. Vittima una famiglia che vive nel quartiere Ripalta, che in quel momento era fuori casa. Al ritorno, i due coniugi hanno trovato le stanze dell’abitazione sottosopra e subito hanno pensato al passaggio dei ladri: tutti i cassetti del mobili aperti, gli oggetti in disordine, una scena impressionante. Ripresisi dallo choc subito i coniugi hanno segnalato il fatto ai carabinieri. Da un primo esame sembrerebbe che i ladri non abbiano preso nulla, anche perché in casa non c’era nulla di valore. Probabilmente i malviventi hanno studiato le abitudini dei residenti nell’abitazione, scegliendo di colpire nel momento in cui la casa era vuota, convinti di trovare qualcosa di valore all’interno. Hanno deciso di agire di sera, pensando di riuscire a far perdere le tracce più facilmente aiuatti dal buio. La coppia, insieme ai due figli, entrambi minorenni, trovavano ad assistere allo spettacolo degli alunni delle scuole elementari di Castelraimondo che hanno dato vita ad una apprezzata serata organizzata insieme ad altre scuole, gli istituti comprensivi di Montecassiano, Corridonia e Porto Recanati. I ragazzi hanno messo in scena uno spettacolo teatrale sui pericoli della rete internet ed i modi per viverla.