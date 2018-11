Violento frontale tra auto Due feriti, donna d'urgenza a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO – Schianto frontale in contrada Divina Pastora: due feriti, grave una tolentinate di 34 anni. Erano da poco trascorse le 8.30 quando si è verificato l'incidente, lungo la provinciale 41 che dalla chiesa Divina Pastora conduce ad Urbisaglia. La tolentinate viaggiava a bordo di una Seat Me e si stava dirigendo verso Urbisaglia quando improvvisamente si è imbattuta frontalmente contro una Ford Ka condotta da un ventenne. Sul posto nel giro di pochi minuti sono giunte due ambulanze, una dal Punto di primo intervento di Tolentino e l'altra dal nosocomio maceratese. Il medico, dopo le prime cure e constatata la gravità delle ferite riportate dalla tolentinate, ha allertato l'arrivo dell'eliambulanza che è atterrata poco lontano dal luogo dell'impatto. La trentaquattrenne è stata trasportata al nosocomio dorico, mentre il giovane ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari del Pronto soccorso dell'ospedale di Macerata.