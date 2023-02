Uccelli in difficoltà: uno svasso e un cormorano salvati nel pozzo della centrale

TOLENTINI - Si sono trovati in difficltà per il maltempo e sono finiti in un pozzo della centrale idroeletterica di Tolentino: i vigili del fuoco hanno salvato uno svasso ed un cormorano.

Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Tolentino, al lago delle Grazie, per recuperare un cormorano e uno svasso rimasti intrappolati in un pozzo profondo circa 13 metri di un vano turbine della centrale idroelettrica. La squadra ha provveduto al recupero dei volatili, che erano in buone condizioni e senza aver riportato traumi, affidandoli alla Polizia Provinciale di Tolentino.