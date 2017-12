Vede fumo uscire dal cofano e scende al volo: auto distrutta dal fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Paura lungo via Pertini per un settantenne tolentinate che stava viaggiando con la sua Fiat Punto. L'uomo improvvisamente ha visto uscire del fumo dal cofano della vettura così si è fermato ed è uscito velocemente dal mezzo, alimentato a benzina, che ha incominciato a prendere fuoco. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza la carreggiata che è rimasta chiusa fino a quando non è terminato l'intervento.