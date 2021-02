Screening Covid, sette i casi di variante inglese. Quattro sono a Pollenza e tre a Tolentino

TOLENTINO - Nello screening di 1.684 persone fatto a Tolentino, nel piazzale antistante la piscina comunale “Giancarlo Caporicci”, sono emersi 24 casi di positività al covid-19, di cui 7 di variante inglese, 3 relativi a persone di Tolentino e 4 di Pollenza. A comunicarlo attraverso la pagina Facebook è il sindaco Giuseppe Pezzanesi.



Lo screening con tamponi molecolari attivati per individuare eventuali soggetti positivi alla variante inglese del covid-19 è stato eseguito all’inizio della settimana che si è appena conclusa ed ha riguardato gli studenti e personale delle scuole dove sono stati riscontrati i primi casi di variante inglese. Si tratta dell’Istituto comprensivo “Lucatelli”, del Liceo scientifico e della scuola media di Pollenza. In particolare i 7 casi di variante inglese emergono dall’analisi di 15 tamponi positivi su 24. «Ringrazio – ha detto il sindaco Giuseppe Pezzanesi - tutti coloro che si sono dedicati allo screening della settimana scorsa. I risultati che abbiamo ottenuto con quest’ultimo hanno chiuso la bocca a tutti quelli che si auguravano che la città di Tolentino diventasse zona rossa. Queste persone dicono di amare Tolentino, ma in realtà non lo fanno proprio. Lanciano disgrazie prima ancora di conoscere i dati numerici dell’esito dello screening. Ora ci sarà una ulteriore settimana in didattica a distanza per gli studenti dell’Istituto comprensivo “Lucatelli”, nonché la sanificazione delle strutture scolastiche. Ho chiesto, inoltre, ai vertici dell’Asur di Macerata di effettuare i tamponi veloci agli alunni dell’Istituto comprensivo “Don Bosco”, dove per ora non c’è nessun caso. Ora abbiamo 197 casi di positività e 386 persone in quarantena, numeri che rientrano nelle medie nazionali. Ma ci dicono che possiamo fare meglio tutti, dobbiamo raggiungere zero casi di positività. Speriamo di arrivarci molto presto». Il primo cittadino di Tolentino Giuseppe Pezzanesi ha anche lanciato delle frecciatine a chi ha sollevato sui social in questi ultimi giorni dubbi sulla tenuta economica della città, in particolare sul settore della pelletteria che in questo ultimo periodo ha subito una flessione.

