Variante inglese del Covid: sono 16 gli studenti positivi. ​Effettuati 1.684 tamponi alla Lucatelli e al Liceo scientifico

TOLENTINO - Sui 1.684 tamponi fatti a tutti gli studenti dell’Istituto comprensivo “Lucatelli” e del liceo scientifico “Filelfo” sono stati riscontrati in totale 24 positivi di cui 16 alla variante inglese; otto di questi sono di Tolentino.

Il dato completa il quadro dopo la decisione di estendere i tamponi a tutti gli studenti dopo che, ad un primo controllo aveva rilevato 15 studenti positivi, sette dei quali alla variante inglese. A questi se ne aggiungono 9, cinque di Tolentino e quattro di Pollenza.

Ieri i sindaco Giuseppe Pezzanesi ha reso noto la situazione relativa al Covid-19 a Tolentino. Alle ore 13, secondo quanto comunicato dalla Regione Marche nella città di San Nicola sono registratei 222 persone positive, mentre altre e 178 persone sono in isolamento domiciliare. «Si ringrazia il mondo scolastico, gli studenti e le famiglie per la collaborazione - recita una nota diffusa ieri dal Comune - e per aver compreso l’importanza dello screening generale che ha consentito di bloccare il diffondersi della cosiddetta variante inglese, specie tra alunni delle scuole». Perciò si raccomanda «di continuare a rispettare le disposizioni per evitare il propagarsi del Covid-19. Bisogna sempre seguire le normative e non vanificare il lavoro fatto finoora. Indossiamo le mascherine, anche all’aperto, disinfettiamo le mani, evitiamo assembramenti e rispettiamo il distanziamento sociale».

