I vandali sono tornati a colpire nell'area verde sotto al Ponte del Diavolo

TOLENTINO - Ancora atti vandalici nell’area verde sottostante il Ponte del Diavolo di Tolentino, di fianco all’ex centrale idroelettrica. L’altra notte alcuni teppisti hanno divelto un tavolo in legno nella zona dedicata al pic-nic. Non è, comunque, la prima volta che capitano simili episodi. Già in precedenza ignoti avevano danneggiato tavoli e panchine, sempre nella stessa zona. E pensare che alcune panchine nei mesi scorsi erano già state sostituite - perché danneggiate dai teppisti - con il contributo degli organizzatori di alcuni eventi. Sotto al Ponte del Diavolo sono collocate le telecamere così l’auspicio è che si possa risalire ai colpevoli dei deplorevoli gesti. Sono in corso gli accertamenti per risalire ai responsabili del raid vandalici avvenuti a Tolentino.