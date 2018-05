Usano il pass per disabili dei parenti defunti: tre automobilisti nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO- In queste ultime settimane, la polizia locale ha sanzionato tre automobilisti, uno di Tolentino, uno di Belforte del Chienti e uno di San Severino, che utilizzavano permessi per disabili intestati a familiari deceduti. Il sindaco Giuseppe Pezzanesi, l’assessore alla Sicurezza Giovanni Gabrielli e il comandante della polizia locale David Rocchetti hanno evidenziato il proficuo lavoro di tutti gli agenti che hanno portato avanti le complesse attività di indagine, usufruendo in particolare del sistema di videosorveglianza che consente grazie al sistema Ocr di tracciare il percorso delle auto.