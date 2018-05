Cadavere in un'abitazione La vittima è un 58enne, era morto da dieci giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO – Un cinquantottenne di Tolentino, F. F. le sue iniziali, è stato trovato morto nella sua abitazione di via Valtieri. A lanciare l’allarme è stato, ieri sera verso le 23.30, il proprietario di casa perché l’uomo non rispondeva al citofono. Ed agghiacciante è stata la scoperta fatta dai vigili del fuoco quando sono entrati in casa. I pompieri hanno trovato il cinquantottenne senza vita. Il decesso risalirebbe a circa dieci di giorni fa. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Tolentino per effettuare i rilievi e gli accertamenti finalizzati a risalire alle cause del decesso.