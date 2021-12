I proprietari sono fuori, colpo dei ladri in una casa: spariti gioielli e orologio

TOLENTINO - Un furto e un tentato furto la sera prima della Vigilia di Natale a Tolentino. I ladri sono entrati in azione in una palazzina in via Paolo Pace. Sono stati rubati gioielli e un orologio. I malviventi avrebbero agito dopo le 22 del 23 dicembre, quando in casa non erano presenti i proprietari.

In un appartamento, dove sono riusciti ad entrare, hanno rovistato in tutte le stanze trovando alla fine gioielli e un orologio. I ladri hanno anche tentato di entrare in un altro ed anche in questo caso nessuno era in casa dei proprietari. Forse sono stati disturbati da qualche rumore, sta di fatto che non hanno asportato nulla.



Sia il furto che il tentato sono stati denunciati ai carabinieri di Tolentino dai proprietari degli appartamenti che si sono resi conto dell’accaduto quando sono rientrati a casa. Qualche giorno fa, nell’ambito dei predisposti servizi per la prevenzione dei reati contro il patrimonio, con particolare riguardo a possibili episodi di sciacallaggio sulle case danneggiate dal sisma del 2016, i carabinieri di Tolentino sono intervenuti in centro storico, dove, pochi istanti prima un uomo, approfittando del fatto che una casa era disabitata a causa dei danni subiti a seguito del terremoto, aveva infranto una finestra e stava entrando all’interno. Sorpreso da un cittadino aveva desistito e si era dato alla fuga. La collaborazione della cittadinanza a supporto dell’attività dei militari ha consentito di rintracciare l’uomo.

Carla Passaca

© RIPRODUZIONE RISERVATA