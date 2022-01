Morto a 84 anni l’imprenditore Duilio Ciavaroli: era stato ricoverato domenica dopo un'emorragia

TOLENTINO - Morto all’età di 84 anni l’imprenditore Duilio Ciavaroli. L’uomo era ricoverato da domenica all’ospedale di Macerata a causa di un’emorragia, la mote è avvenuta intorno alle 14 di martedì. Ciavaroli era titolare, insieme ai figli Giuseppe e Gianluca, dell’azienda di trasporti che porta il nome di famiglia, la cui sede è in contrada Le Grazie.

Duilio Ciavaroli aveva fondato l’azienda nel 1964 per effettuare i primi trasporti di bestiame verso i mercati romani. Aveva cominciato con un camion Om Leoncino, poi aveva saputo cogliere il momento favorevole dello sviluppo del territorio e aveva acquistato altri mezzi allargando il raggio delle consegne in tutta Italia.



Alla fine degli anni Settanta l’azienda contava ben 16 autotreni; poi negli anni è cresciuta ancora fino a contare, oggi, una flotta di 50 mezzi circolanti, che la rendono uno dei più importanti centri di smistamento merci per il centro e sud Italia. Attualmente conta una cinquantina di dipendenti. Duilio Ciavaroli è uno di quegli esempi di imprenditori che hanno saputo cogliere il momento per avviare la sua attività. Prima di iniziare con la sua azienda aveva lavorato alla “Giorgi” che produceva aratri.

Nel 1985, Duilio è stato affiancato da uno dei figli Giuseppe e tre anni dopo si è unito anche l’altro, Gianluca. Entrambi lo descrivono come «una persona dinamica, un uomo brillante, energico, solare». Tutti lo ricordano come un grande lavoratore che teneva moltissimo alla famiglia. La moglie Vittoria lo ha sempre seguito e aiutato nel corso degli anni. Oltre a lei e ai figli Giuseppe e Gianluca, Ciavaroli lascia le nuore Luciana e Lorella, i nipoti Valeria, Nicolò Graziano, Virginia Agnese, la sorella Marisa e tanto vuoto nel cuore di chi lo conosceva. La camera ardente è stata allestita nella casa del commiato “Terracoeli” in via Giovanni XXIII, i funerali si svolgeranno oggi alle 10 nella Basilica di San Nicola.

