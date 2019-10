TOLENTINO - Incidente mortale sul lavoro oggi pomeriggio a Tolentino: la vittima ha 68 anni ed è il titolare dell'azienda. L'incidente è accaduto intorno alle 15 in un’impresa con sede in via Colombo. Stando alle prime notizie trapelate si è trattato di un incidente sul lavoro: una lastra sarebbe caduta sopra all'uomo schiacciandolo senza lasciargli scampo. Sul posto ci sono i carabinieri, il 118, e i vigili del fuoco.



Ultimo aggiornamento: 16:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA