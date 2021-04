Impegni a tutto campo: la comunità piange la scomparsa di Goffredo Teodori

TOLENTINO - La città di Tolentino ricorda Goffredo Teodori, 90 anni. Figura di spicco conosciutissima in città, aveva alternato il suo impegno politico e amministrativo nel mondo associazionistico. Ha contribuito fattivamente alla crescita culturale della comunità tolentinate operando con grande impegno all’interno dello storico sodalizio Accademia Filelfica e ha ricoperto importanti incarichi nell’ambito della centenaria storia dell’Unione Sportiva Tolentino (era stato dirigente per oltre 30 anni, fino al 2010), dimostrando grande amore per lo sport e per il calcio in particolare.

«Ci lascia un altro personaggio che molto ha dato al mondo sociale, culturale e sportivo della nostra città –, sottolinea il sindaco Giuseppe Pezzanesi –. A lui si devono molte felici intuizioni tra cui l’importanza della recente riscoperta della Via Lauretana e a lui si deve la fondazione dell’associazione dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana, di cui agli inizi fu presidente e che successivamente è diventata Fondazione Orchestra regionale delle Marche. Fondamentale il suo impegno politico nella Democrazia cristiana, ricoprendo varie cariche. È stato amministratore dell’Assm e ha contribuito alla crescita dell’Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo che ha operato negli anni ’60 e ’70 per la promozione turistica e culturale della Città.

Per anni ha contribuito all’organizzazione della Biennale Internazionale dell’Umorismo, facendo parte del comitato organizzatore. Grande appassionato e conoscitore dell’arte ha consentito al restauro di molte opere. Importante la sua attività che ha portato allo studio approfondito delle vicende storiche e artistiche, in varie epoche, della Città di Tolentino». Ha espresso il suo cordoglio anche Marco Romagnoli, presidente del Tolentino. I funerali domani alle 10 nella basilica di San Nicola.

