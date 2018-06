La truffa è quasi riuscita: anziana salvata dalla dipendente delle Poste

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - «C'è un pacco destinato a suo figlio, ma servono duemila euro per la consegna, la accompagno alle Poste a ritirare i soldi, così potrò consegnarle il pacco».Tentata truffa, questa mattina attorno alle 10.30, a Tolentino, ai danni di un'anziana signora di 80 anni che, nei pressi dell'ufficio postale centrale, è stata avvicinata da uno sconosciuto che ha tentato di circuirla con uno stratagemma, strumento che stava utilizzando per mettere in atto la truffa ai danni della signora. Per la prontezza dell'impiegata delle Poste centrali, però, il truffatore non è stato in grado di portare a termine il suo sporco lavoro, visto che la dipendente dell'ufficio postale ha dato l'allarme e lo sconosciuto si è dileguato.