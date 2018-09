Torna da vacanza in Trentino con la legionella: salvato in extremis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Paura per un noto barman tolentinate con attività al centro della città. Il commerciante è stato colpito, al rientro dalla vacanza con la moglie nel Trentino, dalla legionella, un'infezione polmonare causata dal batterio legionella pneumophila, ed è stato salvato in extremis. Ora è in convalescenza e sta migliorando. A salvarlo sono state le cure ricevute dai sanitari dell'ospedale di San Severino Marche