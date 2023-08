TOLENTINO La Giunta municipale ha previsto, con apposita delibera, che la gestione del teatro Nicola Vaccaj sia effettuata dal comune di Tolentino in collaborazione con l’Associazione marchigiana attività teatrali, Amat, con sede in Ancona, per due anni, a partire dal prossimo primo settembre fino al 31 agosto 2025, alle condizioni stabilite con un determinato accordo.

Ha poi stabilito che il contributo che il comune verserà all’Amat, per la collaborazione nella gestione del teatro, viene determinato in 48.200 euro annui che, con atto del responsabile, saranno così impegnati: 24.100 euro con imputazione al capitolo 565 per l’annualità 2023 del bilancio di previsione 2023/2025 approvato con delibera del Consiglio comunale n.12 del 16 febbraio scorso; 48.200 sempre al capitolo 565 per il 2024; 24.100 al medesimo capitolo per il 2025.



La convenzione per la gestione è in scadenza il prossimo 30 agosto come era stato stabilito dalla deliberazione della Giunta municipale n.311 del 26 ottobre 2021. In quel caso il periodo della convenzione era dal primo settembre 2021 al 30 agosto 2023. La gestione, secondo l’Amministrazione comunale, ha dato i risultati sperati in termini di fruizione del teatro da parte di varie fasce della popolazione, in particolare giovane, un livello di offerta culturale di rilievo, un utilizzo del teatro più ampio possibile, anche oltre quello per lo spettacolo tradizionale, e un costo complessivo di gestione atto a garantirne la sostenibilità economica.

C’è stata la disponibilità dell’Amat, in accordo con la Compagnia della Rancia che fin dall’inizio è stata coinvolta nel percorso di sintesi e rimane interlocutore privilegiato nella predisposizione dell’offerta culturale teatrale, nella produzione di spettacoli che abbiano la città come luogo di allestimento e nella stessa gestione del teatro di cui Amat può fruire. Quest’ultima, nello spirito di collaborazione con il comune, si è resa disponibile a curare gli aspetti gestionali del teatro verso un contributo annuo di 48.200 euro quindi con una riduzione dello stesso, in un’ottica di razionalizzazione delle spese, perseguibile anche in considerazione del fatto che Amat cura anche l’organizzazione della Stagione teatrale di Tolentino ed è impegnata nella gestione di altri teatri. Allo stesso tempo è stato approvato l’atto di indirizzo per il programma artistico della stagione teatrale 2023/2024, nonché il conto economico.