Col tasso alcolemico da record sfascia tre auto: via la patente e denuncia

TOLENTINO - Giovane ubriaco con tasso alcolemico da record sbanda con l'auto e finisce contro tre vetture parcheggiate. L'uomo, identificato, è stato denunciato.Al trentacinquenne tolentinate, operaio, già noto alle forze dell'ordine, è stata ritirata la patente di guida. L'episodio si è verificato nella otte tra venerdì e sabato in via Pietro Nenni di Tolentino, in una zona non videosorvegliata dove cioè non sono state installate telecamere per la sicurezza. I danni si aggirano intorno a diverse migliaia di euro. I carabinieri hanno trovato il trentacinquenne con nel sangue un tasso alcolemico di 3.38, il limite è lo 0.50. L'operaio tolentinate, al quale è stata ritirata la patente ed è stato denuniato.