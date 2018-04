Tamponamento a catena sulla superstrada: feriti e traffico in tilt

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Tamponamento a catena in superstrada dopo lo svincolo Tolentino est. Cinque i feriti, ma lievi, mentre quattro sono i veicoli coinvolti. L'impatto ha poi provocato altri piccoli incidenti tra le auto che seguivano. Il tamponamento si è verificato verso le 15.45 lungo la corsia monti mare, tra l'uscita Tolentino est e quella della zona industriale. Sul posto sono giunti gli operatori sanitari del 118 di Macerata. Il medico, dopo le prime cure, ha disposto il trasferimento in ambulanza di cinque feriti al pronto soccorso dell'ospedale civile di Macerata. Il traffico è rimasto bloccato per oltre un'ora in modo da consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli.