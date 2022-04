Stroncato da un malore in strada mentre va al lavoro: è morto così Quinto, aveva 61 anni

TOLENTINO - Lutto in città. È morto improvvisamente il meccanico tolentinate Quinto Cicconi, aveva 61 anni. Il suo cuore ha smesso di battere ieri mattina vicino l’officina per auto dove lavorava, in via Willy Weber, poco lontano dal campo sportivo Ciommei e della Conceria del Chienti. Il sessantunenne si è sentito male in strada mentre stava andando a lavoro ed è crollato a terra.



Il dramma è avvenuto qualche minuto dopo le 8 di ieri mattina. Alcuni passanti hanno notato l’uomo a terra: lo hanno subito soccorso e immediatamente hanno avvertito gli operatori sanitari del 118 di Macerata. Sul posto, nel giro di pochissimi minuti, è giunta l’ambulanza con il medico e gli infermieri, che hanno fatto di tutto per rianimarlo. Ma i tentativi purtroppo si sono rivelati inutili. Il medico alla fine non ha potuto far altro che constatare il decesso del meccanico.

Sul posto, per gli accertamenti del caso, sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Tolentino. Il sessantunenne è stato titolare di una officina nella zona del teatro Nicola Vaccaj, in via Filelfo, proprio sotto la sua abitazione, mentre attualmente lavorava in un’altra officina, in via Willy Weber, dove qualche tempo fa era stato assunto come dipendente. La scomparsa del meccanico ha scosso tutti. Quinto Cicconi aveva sempre la battuta pronta, tutti lo ricordano per la sua simpatia e la sua generosità. Viveva da solo in via Fabio FIlzi, dove si era trasferito a seguito del sisma (la sua precedente abitazione era stata dichiarata inagibile). Cicconi lascia gli zii Bruna, Gina e Nazareno. I funerali si svolgeranno domani, alle 10, nella chiesa della parrocchia di San Catervo. La salma è stata composta nella sala del commiato “Terracoeli”, in viale XXX Giugno di Tolentino. Tanti i messaggi lasciati su Facebook in ricordo del tolentin

