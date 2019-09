Minaccia choc all'ex moglie: «Ritira la denuncia oppure verrai sfregiata»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - «Se non ritiri la denuncia ti sfregio e rimarrai sfregiata per tutta la vita». È questa una delle ultime, terribili minacce che una tolentinate ha ricevuto dall’ex compagno. Nei confronti dell’uomo sono pendenti due procedimenti, ma la donna, terrorizzata lo ha denunciato più volte anche dopo. Un incubo che la ex è costretta a vivere da più di un anno. Un giorno secondo la ricostruzione accusatoria, l’uomo l’avrebbe prima affiancata con l’auto e poi avrebbe tentato di spingerla fuori dalla carreggiata.