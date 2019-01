Speronati da un furgone: due feriti, grave un ragazzo Individuato il pirata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Incidente ieri sera, poco dopo le 19 a Tolentino. Per cause in corso di accertamento sono rimasti feriti due giovani in sella a uno scooter Honda. Si tratta di due ventenni, uno di Pollenza e l’altro di Montecosaro. Lo schianto è avvenuto in contrada Rancia, lungo la strada statale, vicino alla falegnameria Della Ceca. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto sono intervenuti gli operatori dell’emergenza sanitaria del 118. Entrambi i ragazzi sono stati portati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale civile di Macerata. Le condizioni di uno dei due sono state giudicate gravi e per questo i medici ne hanno disposto il trasferimento, sempre in ambulanza, all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Sul luogo dello schianto anche i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Tolentino. In modo particolare i militari - in attesa di poter parlare con i feriti, che erano ancora sotto le cure dei medici - hanno visionato le telecamere dell’impianto di videosorveglianza per risalire alla dinamica dell’incidente. I filmati hanno permesso di accertare che i ragazzi si erano scontrati con un furgone di un commerciante di 53 anni che poi si era dato alla fuga. L’uomo è stato individuato.