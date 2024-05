Tolentino, spaccio tra giovanissimi con parole in codice per un guadagno di 7000 euro: scattano gli arresti domiciliari

MACERATA Nel mese di novembre i carabinieri di Tolentino avevano denunciato un giovane per detenzione ai fini di spaccio di hashish. In particolare i carabinieri avevano notato e seguito una minicar, il cui conducente, a fari spenti, aveva fatto degli spostamenti sospetti nel centro della città per poi parcheggiare nei pressi di un vicolo, facendo salire un altro giovane.

L'indagine

A questo punto, dato l’atteggiamento tenuto dai ragazzi, i militari avevano deciso di procedere a un controllo più approfondito. Era emerso così che il giovane alla guida custodiva in un borsellino posto nel cofano del mezzo, due barattolini contenenti undici dosi di hashish già suddivise e confezionate per lo spaccio. Nella successiva perquisizione domiciliare si è arrivati al sequestro di un panetto di ulteriori trenta grammi dello stesso stupefacente, un bilancino di precisione, un coltello per il taglio delle dosi, nascosti tra gli abiti della stanza del ragazzo.

Le indagini successive hanno consentito di dimostrare attività di spaccio a numerosi giovani di Tolentino negli ultimi mesi del 2023.

Nelle conversazioni i clienti concordavano il luogo della consegna e il numero di dosi, usando espressioni convenzionali (pizzette, paste al cioccolato) o più esplicite (una pana), oppure mandavano un messaggio con indicato il numero corrispondente al prezzo di acquisto (40 a significare 40 euro per 4 grammi di hashish); da tali conversazioni e dai riscontri acquisiti è emerso, quale dato probatorio chiaro, che l’indagato aveva costante disponibilità di stupefacente del tipo hashish in panetti, oltre a marijuana, con una fiorente e costante attività di propaganda e successiva cessione verso numerosi clienti, anche minorenni. I militari hanno così presentato al Pubblico Ministero gli elementi probatori raccolti e relativi alle vendite di circa 900 dosi di hashish, con un guadagno di circa 7000 euro. Il giovane si trova ora agli arresti domiciliari con misura del braccialetto elettronico.