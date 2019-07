Spaccano l'impianto di videsorveglianza â€‹e rubano pellami per 20mila euro

di Carla Passacantando

TOLENTINO Ladri a segno nella notte tra martedì e mercoledì alla Mf Interiors, tappezzeria per auto, in via Andrej Sacharov, nella zona industriale Cisterna. Il bottino supera i 20mila euro. I malviventi hanno trafugato circa 3mila euro in contanti custoditi nella cassa situata negli uffici e diversi pellami con alcune piccole attrezzature da lavoro del laboratorio. L’inventario, comunque, è ancora in corso. Da aggiungere anche i danni causati alla porta e al sistema d’allarme.