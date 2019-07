La sorella lo chiama e lui attraversa: bambino di 5 anni travolto da un'auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Nella tarda mattinata di ieri, in piazza della Libertà, un bambino di Tolentino di 5 anni, appena sceso dall’auto della madre proprio di fronte all’ufficio della polizia locale, richiamato dalla sorella ha attraversato improvvisamente la strada ed è stato investito, fortunatamente senza gravi conseguenze, da una Seat Ibizia condotta da un ragazzo di 24 anni residente anche lui a Tolentino. Sul posto i sanitari del 118 che hanno prontamente soccorso il bambino che a parte la comprensibile paura non ha riportato particolari conseguenze. Per lui solo una piccola escoriazione medicata all’interno dello stesso ufficio della polizia locale. Per i rilievi di legge gli agenti della polizia locale coordinati dal comandante David Rocchetti che, anche grazie all’ausilio delle telecamere, stanno ricostruendo la dinamica dell’investimento.