TOLENTINO Una giornata storica per Tolentino: ieri sono uscite dal villaggio dei container le ultime persone che vivevano ancora nei moduli allestiti ai tempi dell’emergenza sisma per ospitare gli sfollati. I venti ospiti rimasti hanno avuto dal Comune una momentanea sistemazione: le chiavi degli alloggi temporanei sono state consegnate loro lo scorso martedì.

Tra questi c’è chi ha lasciato la struttura perdendo il diritto dell’alloggio di emergenza per non aver presentato la domanda nei termini; chi pagherà un piccolo affitto nei nuovi appartamenti e chi è stato momentaneamente collocato in una struttura ricettiva in attesa di trovare un alloggio sul mercato. C’è anche una donna che viveva in un camper nel piazzale di via Colombo che è stata trasferita in contrada Colmaggiore.

Le operazioni

«Tutto è andato per il meglio, la situazione è stata gestita con calma – spiega l’assessore alla ricostruzione Flavia Giombetti - il lavoro precedente degli uffici è stato importante. A questo punto sono usciti tutti, anche se con una soluzione temporanea, nessuno è stato messo in mezzo alla strada. Sono stati trovati alloggi anche a coloro che non hanno requisiti di sfollati e hanno sei mesi di tempo per trovare una casa e alcune settimane, invece, coloro che sono nelle attività ricettive. Gli appartamenti sono stati reperiti in contrada Paterno, Colle Redentore, a Borgo Rancia, tra gli alloggi di contrada Pace. È un obiettivo importante raggiunto, una promessa fatta e mantenuta».

Djily Mbaye che ora è in una attività ricettiva di San Severino insieme a un altro ospite che era nella struttura è preoccupato: «Tra venti giorni non so dove andrò a vivere, non so cosa succederà». Paolo Bini, responsabile dell’area ragioneria del Comune dice: «In venti giorni abbiamo ricollocato tutti gli ospiti in altre strutture. Alcuni di loro avrebbero avuto i requisiti per il Cas, ma non hanno fatto la domanda di rinnovo. Castelli e la Protezione civile potrebbero riaprire i termini solo per chi era nell’area container, così cinque famiglie potrebbero avere un alloggio Sae a pieno titolo. Stiamo aiutando tutti con il trasloco». Nel frattempo si è aperto il cantiere nell’area 2 per procedere all’installazione dell’apposita struttura mobile dove dovranno essere trasferiti gli ambulatori dell’ospedale da demolire.