Operaio della Frau investito da un'auto muore dopo undici anni di agonia

TOLENTINO - Silvano Romagnoli è morto dopo undici anni e sei mesi di agonia. L’operaio tolentinate aveva 60 anni e lavorava allo stabilimento di Poltrona Frau. Da tantissimo tempo era ricoverato all’Istituto di riabilitazione “Santo Stefano” di Porto Potenza Picena, dove è deceduto. Il cuore dell’uomo ha cessato di battere l’altro ieri.Nel 2007 Silvano Romagnoli rimase coinvolto in un incidente stradale in via Sandro Pertini a Tolentino, poco lontano dalllo svincolo della superstrada “Tolentino est”. Da quel giorno non si era più ripreso.