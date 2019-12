Sfiora il jackpot da 40 milioni del Superenalotto, ma il "5" gli regala comunque 15mila euro

TOLENTINO - "Buca" solo un numero per il jackpot da più di 40 milioni, ma ne azzecca comunque 5: l'ignoto giocatore può comunque festeggiare per la bella vincita.

Marche ancora protagoniste con il SuperEnalotto: nel concorso di ieri sera a Tolentino, in provincia di Macerata, è stato centrato un 5 da 15.709,59 euro, comunica Agipronews. La schedina vincente è stata convalidata alla Tabaccheria di via Martin Luther King 21. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 41,3 milioni di euro, primo premio in Europa. L'ultimo "6" è stato centrato lo scorso 17 settembre, con 66,3 milioni di euro a Montechiarugolo, in provincia di Parma, mentre nelle Marche il 6 è stato centrato solo una volta, 10 milioni di euro vinti sempre a Fermo il 9 agosto del 2000.

