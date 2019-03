Sentono i ladri in casa: â€‹moglie e marito impugnano i coltelli

di Carla Passacantando

TOLENTINO - Sente dei rumori dal piano superiore e capisce che ci sono i ladri, così inizia ad urlare e con il marito si arma di coltelli da cucina per difendersi dai banditi, che se la danno a gambe passando dal balcone. Attimi di grande paura, l’altra sera, per la giornalista e presentatrice Ester de Troia, il marito (rappresentate di commercio) e i due figli. Il tentativo di furto è stato compiuto in contrada Ancaiano. I ladri hanno agito verso le 21.15.«Per entrare nella nostra proprietà - racconta Ester de Troia - hanno fatto due fori nella rete di recinzione. Sono poi saliti, arrampicandosi, sul balcone, nella parte più alta, che non è illuminata. Poi hanno raggiunto la finestra della camera di mio figlio, rompendo il vetro».