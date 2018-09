Spaccio di droga ai 13enni al parco Isola d'Istria Arrestati due senegalesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Spacciano a ragazzini minorenni, in manette due senegalesi. Blitz dei carabinieri ieri pomeriggio al parco “Isola d’Istria”. I militari hanno arrestato due extracomunitari di 19 e 23 anni, regolari in Italia, che avevano appena ceduto due grammi di hashish a un gruppetto di sei minorenni. I baby acquirenti hanno un’età che va dai 13 ai 17 anni. Dalla successiva perquisizione, nell’abitazione di uno dei due pusher sono stati trovati altri 150 grammi di hashish, materiale per preparare le dosi e oltre 200 euro in banconote di piccolo taglio, per gli inquirenti frutto dell’attività di spaccio dal momento che i due senegalesi sono entrambi disoccupati. I sei minorenni sono stati accompagnati in caserma con i rispettivi genitori per essere sentiti in merito all’accaduto e hanno ammesso ai militari che la droga era stata acquistata per essere fumata in gruppo.